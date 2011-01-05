«Нафтогаз» открыл в «ВТБ Банке» кредитную линию на 180 млн. долларов

НАК «Нафтогаз Украины» открыла в ПАО «ВТБ Банк» (Киев) кредитную линию на общую сумму 180 млн. долл. США.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор заклечен 29 декабря 2010 года.

Стоимость обслуживания кредита - 175,100 млн. грн.(без НДС).

Компания не сообщает других подробностей договора.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.