«Уголь Украины» намерен привлечь кредит на 600 млн. грн.

Госпредприятие «Уголь Украины» объявило торги по отбору банка для предоставления кредита в размере 600 млн. грн.

Об этом сказано в объявлении госпредприятия, обнародованном на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, предприятие планирует привлечь кредит сроком на 1 год (срок предоставления - февраль 2011 г. – январь 2012 г.).

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля, тогда же планируется их раскрытие.

Напомним, в конце 2010 года ГП «Уголь Украины» объявляло аналогичный тендер по привлечению кредитных средств в объеме 1 млрд. грн.

В октябре 2010 года «Уголь Украины» открыл в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») кредитную линию на сумму 1 млрд. грн. Кредитная линия открыта на период с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Привлеченные в банке средства планировалось направить на закупку горно-шахтного оборудования на условиях финансового лизинга для государственных угледобывающих предприятий. Предполагалось, что «Уголь Украины» будет выступать администратором кредитного ресурса, перераспределяя его на конкретные проекты на государственных угледобывающих предприятиях через инвестиционный фонд по поддержке госшахт.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.