«Евроконтракт» проведет для «Нафтогаза» работы на 811 млн. грн.
ООО «ТД «Евроконтракт ЛТД» (г. Ильичевск, Одесская обл.) выиграло тендер на проведение для НАК «Нафтогаз Украины» консультативных услуг в научных и технических отраслях, смежных со строительством (первоочередных геологоразведочных работ на нефть и газ) на общую сумму около 811 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, дата акцепта - 17 декабря 2010 г., договоры (11 лотов) заключены 4 января, стоимость договоров - 811 млн. 93,2 тыс. грн. Источник финансирования - собственные средства НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, торги были объявлены «Нафтогазом Украины» в ноябре 2010 г.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.