Казахстан увеличил экспортную пошлину на нефть в два раза

Казахстан с 1 января 2011 года увеличил экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на сырую нефть в 2 раза - до 40 долларов за тонну.

Соответствующее постановление правительства опубликовано в официальной прессе в четверг, передает РИА "Новости".

«В графе «Ставка пошлины (в долларах за 1 тысячу килограмм)» цифры «20» заменить цифрами «40», - говорится в документе.

В начале декабря правительство Казахстана изменило ЭТП на нефтепродукты. Тогда были установлены ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов в размере 98,13 долларов за тонну, темных нефтепродуктов - 65,42 долларов за тонну. ЭТП на сырую нефть была тогда сохранена на уровне 20 долларов за тонну.

Пошлина на нефть в Казахстане была введена в середине августа 2010 года. При этом ЭТП на нефть была введена по всем экспортерам, за исключением тех, у кого в соглашении по разделу продукции есть стабильность по данному виду платежей.