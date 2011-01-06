Бензин и дизельное топливо с начала года подорожали на 5-8%

Средняя розничная цена на бензин и дизельное топливо с начала года в Украине поднялась на 5-8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на данные Госинспекции контроля за ценами.

Так, цена за литр бензина марки А-95 на 5 января 2011 г., по сравнению с 31 декабря 2010 г., выросла с 8,11 до 8,15 грн., то есть на 0,5%, А-76 – с 7,34 до 7,39 грн. – на 0,7%, дизтоплива – с 7,52 до 7,58 грн./литр, то есть на 0,8%.