Янукович подписал изменения в закон о стимулировании альтернативной энергетики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения к статье 171 Закона Украины «Об электроэнергетике», согласно которым на один год перенесено применение порядка стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в 2010 г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в статью 171 Закона Украины “Об электроэнергетике” (об изменении сроков вступления в силу дополнительного условия применения порядка стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников).

Законом внесено изменение в статью 171 Закона “Об электроэнергетике”, в соответствии с которым на один год переносится действие дополнительного условия, касающееся применения указанного в статье порядка стимулирования производства электроэнергии с использованием энергии солнечного излучения (об использовании на объектах электроэнергетики солнечных модулей, в стоимости производства которых удельный вес материалов и сырья украинского происхождения в размере не меньше 30%).