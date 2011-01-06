«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии на 7,5%

По оперативным данным, энергогенерирующие мощности, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в 2010 году увеличили выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-декабре 2010 г. увеличили выработку на 7,5% по сравнению с 2009 г. – до 89,151 млрд. кВт/ч.

В частности, за отчетный период Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 2% – до 13,036 млрд. кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – на 37,9%, до 16,840 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 8%, до 17,992 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 0,03% – до 41,281 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в прошлом году сократилась на 10% – до 205,4 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в прошлом году, в 2010 году. выработано 3,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в 2010 году «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 84,044 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 7,7%, или 6,034 млрд. кВт/ч, больше, чем за 2009 год. При этом фактический отпуск электроэнергии по итогам прошлого года превысил прогнозный, исходя из которого рассчитывался тариф компании на 2010 год, более чем в 3%

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-декабре 2010 года составила 47,4%, в декабре – 44,6%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в 2010 году составил 73,6% против 68,4% в 2009 году. При этом, по итогам прошлого года наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 78,5%, наименьший – на РАЭС – 67,8%.

В прошлом году зафиксировано 22 учетных нарушения в работе АЭС против 21 нарушения в 2009 году. Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС по итогам отчетного периода составила 1,395 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» прогнозировал, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2009 году «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.