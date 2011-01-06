«Укргидроэнерго» увеличило выработку электроэнергии на 10,3%

Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции, эксплуатируемые ОАО «Укргироэнерго», в 2010 году увеличили выработку электроэнергии на 10,3%, или на 1,159 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 12,434 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в декабре т.г. выработка электроэнергии на ГЭС-ГАЭС компании сократилась на 19% или на 210,2 млн. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2009 года, – до 897,3 млн. кВт/ч.

В частности, в 2010 году Днепровская ГЭС увеличила выработку на 10,2%, до 3,855 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом;

Киевская ГЭС на 1,9% – до 899,3 млн. кВт/ч;

Кременчугская ГЭС – на 3,9% - до 1,621 млрд. кВт/ч;

Днепродзержинская ГЭС – на 8,2% - до 1,407 млрд. кВт/ч;

Днестровская ГЭС – на 37,6% - до 1,415 млрд. кВт/ч;

Каховская ГЭС – на 10,2% - до 1,637 млрд. кВт/ч;

Днестровская ГЭС – на 37,6% - до 1,415 млрд. кВт/ч;

Киевская ГАЭС на 2,9% - до 153,27 млн. кВт/ч.

Только Каневская ГЭС в 2010 году сократила выработку на 1,4% - 1,016 млрд. кВт/ч.

На первом гидроагрегате Днестровской ГАЭС, работающем в режиме опытно-промышленной эксплуатации, с начала года выработано 49,2 млн. кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.