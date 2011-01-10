НКРЭ пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) начинает процедуру пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующий пункт внесен в повестку дня заседания комиссии, запланированного на четверг, 13 января.

Формулировка пункта следующая: «Относительно осуществления мероприятий по приведению тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню».

В отделе по связям с общественностью и международной кооперации НКРЭ от комментариев относительно данного пункта повестки воздерживаются.

Как сообщал УНИАН, согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, а в дальнейшем на 39% с августа 2011 года.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС); для населения, использующего электроплиты, – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС); для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Между тем, правительство в целом рассматривает три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше, рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% – с апреля и на 50% – с сентября), а также вариант сохранения тарифов неизменными.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).