Кабмин просит Раду ратифицировать соглашение с Россией по достройке блоков ХАЭС

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду на этой неделе ратифицировать соглашение между правительствами Украины и России относительно сотрудничества в строительстве энергоблоков третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета ВР сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство также просит парламент рассмотреть протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества.

Кроме того, добавил А.КЛЮЕВ, Кабмин обращается в Верховную Раду с просьбой рассмотреть некоторые законопроекты относительно государственных закупок, а также законопроект о строительстве.