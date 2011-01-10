Акционеры «Укрнафты» планируют утвердить программу создания ВИНК

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» на внеочередном общем собрании, которое назначено на 22 марта 2011 года, планируют утвердить программу создания на базе ОАО «Укрнафта» публичной вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

Как отмечается в сообщении, кроме того, акционеры рассмотрят вопрос предварительного одобрения значительных сделок, которые будут совершаться обществом в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, на 25 февраля 2011 года также назначено собрание акционеров «Укрнафты», в повестку дня которого включены 15 вопросов, в т.ч. вопрос распределения прибыли за 2010 год и вопрос переизбрания председателя правления.

Напомним, январь-сентябрь 2010 года «Укрнафта» завершила с чистой прибылью 2 млрд. 463,389 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток составлял 280,765 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».