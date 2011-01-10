«Захидэнерго» намерено закупить 6,65 млн. тонн угля у «Угля Украины»

Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» (Львов) ведет переговоры о закупке в 2011 году у госоператора «Уголь Украины» 6,65 млн. тонн энергетического угля для своих ТЭС.

Об этом сказано в сообщении энергокомпании о процедуре торгов с одним участником, обнародованном на официальном сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, ожидаемая стоимость закупки составит 6,873 млрд. грн.

Период поставки угольной продукции - январь-декабрь т.г.

Напомним, в декабре 2010 года тендер на поставку угольной продукции «Захидэнерго» в первом квартале 2011 года выигрывала Углесбытовая компания ООО "ДТЭК Трейдинг" (г. Донецк), которая входит в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

Еще в июле 2010 года (постановление №666 от 26 июля) Кабмин отменил решение правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которым государственные энергогенерирующие компании обязали закупать энергетический уголь исключительно у государственного оператора рынка оптовой угольной продукции ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. 11,4513% акций компании контролирует ДТЭК.

В 2009 году «Захидэнерго» увеличило чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2008 годом – до 391,719 млн. грн.