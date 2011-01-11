На юге Казахстана дефицит газа из-за снижения поставок Узбекистаном

Юг Казахстана испытывает дефицит газа из-за снижения поставок из Узбекистана и "несанкционированного отбора"топлива Киргизией, сообщил во вторник на заседании правительства в Астане глава компании "КазМунайГаз" (нацкомпания "Нефть и газ Казахстана") Каиргельды Кабылдин, передает РИА "Новости".

"В период с 5 на 6 января произошло снижение поставок газа со стороны Узбекистана. И в связи с понижением температуры в Алма-Атинской области потребность в газе возросла", - сказал Кабылдин, выступая на заседании правительства во вторник. Одновременно с этим, сказал он, соседняя Киргизия увеличила отбор газа. "Дефицит сегодня, который создается с несанкционированным отбором киргизской стороны и снижением поставок со стороны Узбекистана, мы пополняем за счет газа, который идет с Туркмении по газопроводу Туркмения-Казахстан-Китай", - добавил он.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил Кабылдину ежедневно контролировать эту ситуацию. "Я вам персонально говорю: вы за этим вопросом смотрите", - сказал он. Киргизская сторона пока не комментирует эту информацию.