Цена нефти изменилась разнонаправленно

Цены на нефть на торгах во вторник, 1 января, демонстрируют смешанную динамику на фоне уверенности инвесторов в том, что закрытие в связи с аварией магистрали Trans Alaska Pipeline будет краткосрочным, а существующих в США запасов "черного золота"будет достаточно для восполнения потерянного объема поставок.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,02 доллара, или на 0,02% - до 89,27 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent уменьшилась на 0,18 доллара, или на 0,19% - до 95,52 доллара за баррель.

На магистрали Trans Alaska Pipeline было обнаружено падение давления и утечка нефти, ее поток на отрезке трубопровода сократился на 95%. Нефтепровод был временно перекрыт, передает агентство Bloomberg.