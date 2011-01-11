Долг "тепловиков" за газ достиг 3,27 млрд. грн.

По состоянию на 10 января 2011 г., предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), около 3,27 млрд. грн. (уровень расчетов составляет 42%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, наибольшие долги накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (479,81 млн. грн.), Донецкой (470,83 млн. грн.), Харьковской (429,78 млн. грн.), Одесской (188,26 млн. грн.), Запорожской (179,87 млн. грн.), Луганской (168,30 млн. грн.), Киевской (146,46 млн. грн.), Львовской (143,34 млн. грн.), Полтавской (98,50 млн. грн.) областей и АР Крым (97,93 млн. грн.).

Кроме того, столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ около 1,23 млрд. грн.

Крайне низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплопоставляющие предприятия Закарпатской (32%), Днепропетровской и Кировоградской (по 33%), Житомирской и Волынской (по 35%), Луганской и Ривненской (по 36%), Одесской и Ивано-Франковской (по 37%) областей, а также АР Крым (33%).

Значительной остается задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг. По состоянию на 10 января 2011 г., сумма долга составляет 1,81 млрд. грн., уровень оплаты - 82%.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей теплопоставляющих предприятий и местных органов власти на необходимости проведения полных и своевременных расчетов за природный газ, а также погашения накопленной задолженности. Компания напоминает, что выделение плановых объемов природного газа (лимитов) осуществляется в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.