Украина в 2010 г. сократила добычу газа до 20,1 млрд. куб. м

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в 2010 году сократили добычу газа на 5,3%, по сравнению с 2009 годом, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В декабре 2010 года Украина сократила добычу газа на 4,0%, по сравнению с декабрем 2009 года, до 1 млрд. 697,4 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».