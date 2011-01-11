Украине нужно настаивать на пересмотре формулы цены на газ – Кинах

Украине необходимо настаивать на пересмотре формулы определения цены на газ, поставляемый из России.

Об этом в эфире радио «Эра» заявил президент УСПП, народный депутат Анатолий КИНАХ, сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП.

По его словам, Украине нужно быть намного более активным, более профессиональным и системным участником формирования рынка природного газа в Европе. Речь идет о поиске баланса интересов поставщиков – России, Средней Азии, Туркменистана, Азербайджана, Украины – как стратегического транзитера и Европы – как потребителя.

В частности, по его словам, в переговорном процессе относительно поставок газа в Европу должны принимать участие как минимум три стороны. «Украина, Россия, Европейский Союз должны вместе искать общие интересы. Украине нужно проводить сбалансированную политику, в том числе в контексте балансов интересов, как с поставщиками, так и с потребителями природного газа», - отметил он.

При этом он добавил, что «наша страна имеет уникальную газотранспортную систему, и нужно делать все, чтобы она была загружена, отвечала требованиям надежности, технической конкурентоспособности и в дальнейшем была серьезной составляющей энергетической безопасности Европы».

А.КИНАХ также считает, что попытки действующего правительства добиться на переговорах с Россией пересмотра формулы определения цены на газ отвечают экономическим и национальным интересам Украины.

При этом политик отметил, что те контракты, соглашения, которые были подписаны в январе 2009 года предыдущим правительством, в большей части не отвечают ни экономическому содержанию, ни национальным интересам Украины.

Парламентарий убежден в том, что переговоры с Россией относительно снижения цены на газ нужно продолжать, используя систему жесткой принципиальной аргументации.

Он считает, что Украина не имеет права потерять статус стратегического транзитера природного газа в Европу, и назвал недопустимым сооружение так называемых альтернативных газопроводов, особенно «Южного потока», который противоречит национальным базовым интересам.

«Не может быть никаких односторонних уступок, особенно там, где речь идет о наших национальных интересах», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.