Азаров рассчитывает на ЕС в переговорах с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает на более активную позицию Европейского Союза для прогресса переговоров с Российской Федерацией о транзите газа.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефаном ФЮЛЕ.

«Н.АЗАРОВ заявил, что правительство будет продолжать добиваться прогресса в переговорах с Россией относительно поставок и транзита газа. Он высказал надежду на более активную позицию в этом вопросе Европейского Союза, поскольку все должны считаться с реальностью, что Россия поставляет газ, Европа его потребляет, а Украина доставляет российский газ покупателю», – сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает возможности создания совместного предприятия между Украиной, Евросоюзом и Россией, которое будет обеспечивать транспортировку гарантированных объемов российского газа в Европу, если это даст возможность пересмотреть формульный подход к определению цены на газ для Украины.

Он подчеркнул, что правительство продолжит в 2011 году переговоры относительно пересмотра формулы соглашения о поставках российского природного газа в Украину, отметив, что в 2010 году Украина не нашла достаточных аргументов, которые смогли бы убедить российское руководство в целесообразности пересмотра этого «абсолютно неравноправного соглашения», которое было подписано в январе 2009 года.