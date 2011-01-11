ВР приняла закон о закупках товаров и услуг в сфере естественных монополий

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины „О внесении изменений в статью 2 Закона Украины ”Об осуществлении государственных закупок” относительно закупок товаров и услуг в сфере естественных монополий и смежных рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 250 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является согласование норм законодательства, стабильное и надежное функционирование энергетической отрасли Украины и недопущение социальной напряженности и дестабилизации энергообеспечения страны в целом.

Законодательным актом внесены изменения в части третью и четвертую статьи 2 Закона "Об осуществлении государственных закупок", согласно которым действие данного закона не распространяется на закупку таких товаров (услуг), как электрическая энергия, ее передача и распределение, природный и нефтяной газ и услуги по его транспортировке, распределению и поставкам.