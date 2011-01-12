На февральский аукцион выставят часть сечения, законтрактованного ДТЭК

НЭК «Укрэнерго» выставит на месячный аукцион (период поставки 1-28 февраля т.г.) по экспорту электроэнергии весь объем сечения по направлению в Польшу, частично сечение по направлению в Беларусь и Молдову, ранее законтрактованное на 2011 год компаниями ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, в частности, на аукцион будет выставлено 2 лота по доступу к сечению "Добротворская ТЭС - Замость (Польша)" общей мощностью 215 МВт (135 и 80 МВт), которые ранее были приобретены на годовом аукционе ООО «Востокэнерго». Ранее представители компании заявляли о возможности начала экспорта в данном направлении уже в январе т.г.

Также на аукцион будет выставлено 350 МВт сечения «ОЭС Украины - Энергосистема Беларуси», которое приобретало тоже «Востокэнерго». Кроме того, на аукцион будет выставлено 200 МВт сечения "ОЭС Украины - Молдавская энергосистема", которое ранее было законтрактовано на весь год ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК).

Аукционная комиссия «Укрэнерго» приняла решение о выставлении на продажу данных лотов в связи с соответствующим обращением дочерних компаний ДТЭК о невозможности обеспечить их загрузку в феврале. Аналогичных обращений от госпредприятии «Укринтерэнерго» не поступало и, следовательно, госкомпания обеспечит в феврале загрузку 150 МВт белорусского сечения. При этом напомним, что право на доступ к 400 МВт сечения «ОЭС Украины – Энергосистема Беларуси» сохраняет ООО «Востокэнерго.

Всего на февральский аукцион выставлен доступ к пропускной способности линий электропередач суммарной мощностью 3,065 тыс. МВт по 4 межгосударственным направлениям.

Напомним, в августе 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики внесла изменения в Порядок проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии, согласно которым регулятор предусмотрел возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг НЭК «Укрэнерго» по доступу к сечению. В данном случае освободившиеся объемы должны выставляться на ежемесячные аукционы. При этом отказ от услуг оператора не освобождает компанию-победителя от выполнения финансовых обязательств перед «Укрэнерго», в случае если освободившиеся объемы не были реализованы на ближайшем месячном аукционе. В случае же реализации освободившегося объема по цене ниже оговоренной договором с победителем годового аукциона, последний будет обязан компенсировать оператору разницу стоимости услуг.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ООО «Востокэнерго» на годовом аукционе «Укрэнерго» приобрела 545 МВт так называемого «Бурштынского сечения» за 156 тыс. грн. Кроме того, компания приобрела 750 МВт сечения «Энергосистема Украины – энергосистема Беларуси» за 15,5 тыс. грн., а также 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн.

Кроме того, еще одна дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» приобрела тогда 200 МВт сечения «ОЭС Украина – Молдавская энергосистема» за 20 тыс. грн.

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» приобрело на годовом аукционе 150 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» за 6,6 тыс. грн.

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.