ДТЭК получил право аренды ГП «Добропольеуголь»

Частный энергохолдинг ДТЭК получил в аренду на 49 лет целостно-имущественный комплекс государственного угледобывающего предприятии «Добропольеуголь» (Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, право аренды компания получила по итогам конкурса, проведенного региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области. Заявку на участие в конкурсе от ДТЭК подавало ОДО «Арендное предприятие «Добропольеуголь». Договор заключен в декабре, а сделка по передаче целостно-имущественного комплекса в аренду была завершена 4 января.

В пресс-службе отметили, что ДТЭК намерен инвестировать в шахты ГП «Добропольеуголь» 2 млрд. грн. до 2016 года. Инвестиции будут направлены на обновление парка оборудования, капитальное строительство, прирезку запасов, оптимизацию отработки пластов, увеличение длины лав и построение системы управления охраной труда в соответствии со стандартами OHSAS 18001:2007 на всех шахтах ГП «Добропольеуголь».

Благодаря инвестициям к 2015 году ожидается увеличение объема добычи угля в объединении с 2,8 до 5,2 млн. т в год.

Добытый уголь арендное предприятие планирует поставлять на Зуевскую ТЭС и Кураховскую ТЭС ООО «Востокэнерго», Ладыжинскую ТЭС и Бурштынскую ТЭС ОАО «Западэнерго», Запорожскую ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а также на коксохимические комбинаты Украины. Около 5% угля будет использовано для собственных нужд и выполнения социальных программ.

Также компания отмечает, что сотрудничество ДТЭК с ГП «Добропольеуголь» будет сопровождаться социальными инвестициями в развитие коммунальной инфраструктуры городов Доброполье, Белозерское, Белицкое и поселка Новодонецкое, в которых расположены шахты предприятия.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства угольной промышленности о передаче в аренду целостного имущественного комплекса Государственного предприятия «Добропольеуголь» (Донецкая обл.).

В декабре 2010 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на аренду целостного имущественного комплекса Государственного предприятия «Добропольеуголь» ОДО «Арендное предприятие «Добропольеуголь».

Справка УНИАН. В государственное угледобывающее объединение «Добропольеуголь» входит 6 шахт, а также ремонтно-механический завод, шахтостроительное управление № 4, «Добропольеуглекомплект», «Добропольеуглебытснаб», РСУ, узел производственно-технической связи, энергоучасток, управление технического контроля качества угля и стандартов, управление по гашению, профилактике породных отвалов и рекультивации земель, управление социальной сферы, участок подсобных хозяйств.

Предприятие специализируется на добыче угля марки Г (газовые), которые имеют двойное назначение и используются как для энергетики, так и для коксования.

В 2009 году шахты «Добропольеуголь» сократили добычу угля на 30,8% – до 2,832 млн. тонн, в январе-июне 2010 года увеличили на 6,3% – до 1,412 млн. тонн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.