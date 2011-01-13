Цена нефти приближается к двухлетнему максимуму

Цена нефти в четверг, 13 января, приближается к двухлетнему максимуму на фоне сокращения поставок "черного золота"после аварии на нефтепроводе в штате Аляска (Trans Alaska Pipeline), а также данных о снижении запасов нефти в США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,03 доллара, или на 0,03% - до 91,890 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,18 доллара, или на 0,18% - до 98,30 доллара за баррель.

В среду управление по энергетической информации министерства энергетики США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 7 января, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 333,1 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Кроме того, в среду стало известно о том, что перекачка нефти по трубопроводу Trans Alaska Pipeline в штате Аляска временно возобновлена для предотвращения скопления льда и мусора на месте повреждения, однако потребуется как минимум пять дней, чтобы построить дополнительный трубопровод на месте утечки.

Сроки по окончательному устранению повреждения передвинуты оператором нефтепровода, американской Alyeska Pipeline Service, на следующую неделю, тогда как накануне сообщалось, что операции на нефтепроводе будут возобновлены на этой неделе.