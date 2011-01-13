Суд отменил взыскание с «УкрГаз-Энерго» в пользу «Укртрансгаза» 860 млн. грн.
Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 21 декабря 2010 года отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 13 октября 2010 года по иску ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» к ЗАО «УкрГаз-Энерго» о взыскании 860 млн. 874 тыс. 366,04 грн.
Об этом сказано в постановлении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
В документе отмечается, что 28 февраля 2007 года между ДК «Укртрансгаз» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» был заключен договор на транспортировку природного газа.
В соответствии с условиями договора истец обязался предоставить услуги ответчику по транспортировке трубопроводным транспортом природного газа от пунктов приема-передачи газа в магистральные трубопроводы к пунктам назначения – газораспределительным станциям, а ответчик обязывается уплатить за транспортировку газа установленную плату.
В соответствии с условиями указанного договора на протяжении августа 2007 года – марта 2008 года истец предоставил ответчику услуги по транспортировке газа в объеме 10,7 млрд. куб. м общей стоимостью 751,244 млн. грн.
По утверждению истца, часть предоставленных услуг в сумме 170,7 млн. грн. ответчик оплатил, после чего осталась задолженность в сумме 580,543 млн. грн.
В свою очередь, за период с декабря 2007 года по март 2008 года ответчик перечислил истцу денежные средства в сумме 750,7 млн. грн. за предоставленные услуги по транспортировке газа. Кроме того, ответчик перечислил истцу средства в сумме 50 млн. грн. как предоплату за услуги по транспортировке газа ответчику в апреле 2008 года.
В то же время истец вернул ответчику часть полученных средств в счет оплаты по договору в размере 580 млн. грн., (возвращение авансового платежа за транспортировку природного газа в январе-марте 2008 г.).
Коллегия суда пришла к выводу, что истец, вернув полученные в счет оплаты по договору средства, такими образом отказался принять надлежащее выполнение, предложенное ответчиком. Следовательно, указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что как у ЗАО «УкрГаз-Энерго» отсутствует спорная задолженность по договору, так у ДК «Укртрансгаз» отсутствует правовое основание для взыскания указанной суммы с учетом индекса инфляции, 3% годовых и пени.
Справка УНИАН. ЗАО «УкрГаз-Энерго» создано в феврале 2006 года. НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.