Оштрафованы нефтетрейдеры "Континиум-Галичина" и "ЛУКОЙЛ-Украина"

Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО ТД «Континиум - Галичина» и ПИИ «ЛУКОЙЛ - Украина» в целом на 34 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что, как показало расследование, нефтетрейдеры в декабре 2009 – январе 2010 гг. без объективно оправданных причин одновременно повысили и удерживали на одинаковом уровне розничные цены на нефтепродукты в пределах города Киева.

Как сообщал УНИАН, 4 января т.г. АМКУ возбудил дело по факту резкого повышения цен на бензин марок А-95 и А-92, которое произошло в конце 2010 г. и в первые дни 2011 года, со стороны основных операторов рынка нефтепродуктов.