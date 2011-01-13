С 1 февраля электроэнергия подорожает на 30%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приняла решение повысить тарифы на электроэнергию для населения, потребляющего ежемесячно свыше 150 кВт/ч на 30% с 1 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 13 января.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% - до 31,67 коп. за кВт/ч;

тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, возрастет на 30% - до 29,25 коп. за кВт/ч.

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30%, или 24,34 коп. за кВт/ч. При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 кВт/ч и 250 кВт/ч, соответственно).

Кроме того, своим решением комиссия предусмотрела, что оно не распространяется на ряд льготных категорий потребителей. В частности, на жителей многоквартирных домов, не газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение; на жителей общежитий семейного типа, на многодетные семьи (воспитывающие от трех и более детей) и семьи, в которых воспитываются приемные дети, а также на семьи, содержащие дома семейного типа для сирот.

Как отметил в ходе принятия решения член НКРЭ Константин ТЕЛИЧКО, данное повышение по расчетам регулятора не коснется большинства населения, поскольку оно не превышает порогов потребления, зафиксированных принятым документом.

Кроме того, отметил член комиссии, экономический эффект данного повышения для отечественного теплоэнергетического комплекса составит порядка 2 млрд. грн., на которые планируется сократить объемы так называемого перекрестного субсидирования. Он также сообщил, что в ближайшее время постановление НКРЭ будет направлено на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения - с апреля, а в дальнейшем на 39% с августа 2011 года.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС); для населения, использующего электроплиты, – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС); для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Между тем, правительство в целом рассматривает три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше, рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% – с апреля и на 50% – с сентября), а также вариант сохранения тарифов неизменными.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).