Кабмин возобновил программу создания рабочих мест в угольных регионах

Правительство возобновило программу создания рабочих мест в угольных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Харькове сообщил заместитель министра социальной политики Андрей ЧЕРКАСОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о динамике создания новых рабочих мест в Украине в начале 2011 года.

А.ЧЕРКАСОВ подчеркнул, что в 2010 году на создание новых рабочих мест правительство выделило более 300 млн. грн., в том числе 10 млн. грн. - на создание первого рабочего места для выпускников вузов и ПТУ, которые не имели до этого работы.

Кроме этого, по словам А.ЧЕРКАСОВА, через систему фондов страхования на случай безработицы создана «дотация работодателя на создание рабочего места». Эта дотация предусматривает на протяжении года компенсацию заработной платы работника, если работодатель обязуется на протяжении следующего года не разрывать трудовых отношений с этим работником.

«Через систему фондов страхования на случай безработицы создается «дотация работодателя на создание рабочего места»: работодателю компенсируется заработная плата не выше средней по региону на протяжении года при обязательстве работодателя второй год этого работника содержать. Таких рабочих мест приблизительно 30 тыс. создано через этот фонд», - сказал он.

А.ЧЕРКАСОВ отметил, что на протяжении 2010 года произошло сокращение на 106 тыс. количества рабочих мест по Украине. По его словам, такое формальное сокращение рабочих мест произошло из-за увольнения сотрудников участковых избирательных комиссий, которые работали на выборах разного уровня на протяжении 2010 года.

А.ЧЕРКАСОВ выразил убеждение, что благодаря программам правительства в Украине в 2010 году была заметная положительная динамика создания рабочих мест.

«В 2010 году количество рабочих мест уменьшилось на 106 тыс., но там значительная часть членов участковых комиссий, которые юридически были работниками и, соответственно, выборы закончились, они уволены. Если бы не эти члены комиссий, я думаю, было бы плюс 100 тысяч мест», - отметил он.

А.ЧЕРКАСОВ подчеркнул, что упомянутые программы будут продолжаться и на протяжении 2011 года, и выразил уверенность в положительной динамике создания новых рабочих мест.