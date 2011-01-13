Транснефть: увеличение прокачки по "Одесса-Броды" угрожает поставкам российской нефти в ЕС

Российский трубопроводный оператор "Транснефть" не исключает возможности остановки экспортных поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в случае увеличения прокачки нефти из украинского порта Южный в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Об этом заявил журналистам в четверг глава компании Николай ТОКАРЕВ, передает РИА Новости.

"Для нас технологических негативных последствий аверса не последовало, но будет угроза остановки южной ветки "Дружбы" при увеличении прокачки нефти из порта Южный в Белоруссию", - сказал он.

Глава "Транснефти" напомнил, что в этом направлении в Южную Европу ежегодно поступает 17 млн. тонн российской нефти.

Варианты развития событий, по словам Н.ТОКАРЕВА, будут зависеть оттого, как стороны будут находить баланс интересов.

В прошлом году Белоруссия, чтобы снизить зависимость от российской нефти, договорилась о поставках 10 млн. нефти в год с Венесуэлой. Осенью наиболее оптимальным способом поставки этой нефти была признана доставка ее танкерами до украинского морского порта Южный, а затем по нефтепроводу «Одесса-Броды», который для этого был переведен в аверсный режим.

В компании напомнили, что этот нефтепровод был построен в 2001 году для прокачки каспийской нефти в обход России. Вместе с тем из-за отсутствия ветки в Польшу труба несколько лет не использовалась, затем начались поставки небольших объемов нефти в реверсном режиме.

Руководство "Транснефти" неоднократно заявляло, что запуск «Одесса-Броды» в аверсном режиме может создать технологические проблемы для работы южной ветки нефтепровода "Дружба".

После перехода «Одесса-Броды» в аверс нефть по одной из двух веток южной "Дружбы" была запущена в реверсе в направлении Мозырского НПЗ (Белоруссия). После этого для экспортных поставок нефти на запад вторая ветка была пущена на предельную мощность - 17,05 млн. тонн нефти в год.