Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ в 2010 году сократились

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в 2010 году сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году поставки нефти и газового конденсата на украинские НПЗ увеличились на 5,7%, по сравнению с 2008 годом, до 11 млн. 432,8 тыс. тонн. В 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине работает шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.