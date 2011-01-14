Цена нефти сегодня корректируется разнонаправленно

Цена нефти на торгах в пятницу, 14 января, корректируется разнонаправленно на фоне данных по безработице из США и опасений, что спрос на топливо в этой стране может упасть.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,37 доллара, или на 0,40% - до 91,030 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,34 доллара, или на 0,35% - до 98,40 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 января, согласно отчету Министерства труда США, выросло на 35 тысяч - до 445 тысяч. Показатель оказался хуже прогнозов - эксперты ожидали значение данного показателя на уровне 410 тысяч.