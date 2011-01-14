Баррозу сегодня посетит Туркмению. Главный вопрос - поставки газа

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в пятницу прибывает в Ашхабад с официальным визитом, сообщает МИД Туркмении. Баррозу посетит Ашхабад после визита в Баку, где он в четверг подписал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместную декларацию о Южном газовом коридоре. Азербайджан намерен поставлять в ЕС "существенный объем газа в долгосрочной перспективе". Это первое письменное обязательство Азербайджана о поставках газа в Европу.

В субботу Баррозу проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, по чьему приглашению глава Еврокомиссии впервые совершает официальный визит в страну. Все эксперты и наблюдатели едины во мнении, что центральной темой переговоров между Баррозу и Бердымухамедовым будет реализация проекта газопровода Nabuссo, призванного обеспечить поставки туркменского природного газа в Европу в обход России.

Президент Бердымухамедов и другие туркменские официальные лица в публичных выступлениях неоднократно подчеркивали готовность Туркмении осуществлять поставки природного газа в западном, европейском направлении. Вместе с тем, туркменская сторона, как правило, сопровождала подобные заявления оговорками, что Туркменистан поставляет природный газ на своих границах и не принимает участия в доставке топлива до потребителей. Кроме того, полноценному участию Туркмении в реализации проекта газопровода Nabuссo мешает наличие территориального спора между Туркменией и Азербайджаном в Каспийском море. В какой степени главе Еврокомиссии удастся сгладить эти проблемы, покажут переговоры между Евросоюзом и Туркменией. Развитие сотрудничества с Евросоюзом является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркмении. Впервые глава Евросоюза и президент Туркмении встретились и провели серию переговоров в ноябре 2007 года в ходе визита туркменского лидера в Брюссель. Тогда стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. В мае 2008 года стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между Туркменистаном и Европейским Союзом, открывший новые возможности для развития взаимодействия в топливно-энергетической сфере, передает РИА "Новости".

Проект Nabuссo предполагает транспортировку природного газа из каспийского региона в европейские страны в обход России через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газ, что составит не более 5% потребностей в газе Европейского союза (ЕС) в 2020 году. Южный энергокоридор включает в себя, кроме проекта Nabucco, проекты газопроводов ТGI (Турция - Греция - Италия) и ТАР (Трансадриатический газопровод). Nabucco предполагает строительство нового газопровода, а TAP и ITGI требуют улучшение уже действующей инфраструктуры за пределами ЕС. По газопроводу ITGI протяженностью около 800 км планируется транспортировка каспийского газа по маршруту Турция-Греция-Италия. Мощность трубопровода предполагается на уровне 8-10 миллиардов кубометров. Ввести его в строй планируется в 2012 году. Акционерами газопровода являются греческая газовая компания Depa и итальянская Edisson. По газопроводу TAP протяженностью 520 километров планируется поставлять газ в Юго-Восточную Италию через Грецию и Албанию. Газопровод включает в себя 115-километровый подводный участок от Албании до Италии. Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на 2011 год. Начальная пропускная способность его составит 10 миллиардов кубических метров газа в год с доведением до 20 миллиардов кубических метров.