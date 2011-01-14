Райцентр Высокополье отключен от газа из-за разгерметизации подземного газопровода

В Херсонской области райцентр Высокополье отключен от газоснабжения из-за разгерметизации подземного газопровода среднего давления под железнодорожной колеей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в частности, 13 января в поселке Высокополье во время планового обследования ГРП-2 работники газового хозяйства обнаружили утечку газа вблизи железной дороги.

При обследовании данного участка газопровода было установлено, что газ вытекает из подземного газопровода среднего давления, который проходит непосредственно под железнодорожной колеей. Работники газового хозяйства наложили бандаж на поврежденный участок трубы. Установлен контроль уровня концентрации газа в воздухе на аварийном участке.

Для завершения ремонтных работ сегодня в райцентре Высокополье отключено газоснабжение.