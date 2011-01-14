Деятельность «Газпрома» угрожает природе Кубани - российские экологи

Деятельность «Газпрома» по строительству газопровода «Южный поток» несет серьезную угрозу для природы Кубани, поскольку «разрежет» шесть особо охраняемых природных территорий.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу».

В частности, экологи сообщают, что заказчиком работ по реализации «инвестиционного проекта» по строительству сухопутной части газопровода приказом зампредседателя правления "Газпрома" в сентябре 2010 года было назначено ООО «ПитерГаз». Подрядчиком для проведения инженерных изысканий выбрано питерское ОАО «Гипроспецгаз». В декабре 2010 года «Гипроспецгаз» провел технико-экономическую оценку возможности обхода газопроводом особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Краснодарского края.

«Из этого документа следует, что выбранный вариант трассы газопровода в Краснодарском крае проходит через шесть ООПТ – город-курорт Анапа, федеральный заказник «Красная Горка» и краевые заказники «Крымский», «Новоберезанский» и «Новопокровский». При этом все заказники будут разрезаны трассой буквально пополам», - заявляют в «Экологической Вахте по Северному Кавказу».

Отмечается, что в документации прямо сказано, что проектировщикам предстоит «организовать работы по подготовке эколого-экономических обоснований в части внесения изменений в индивидуальные положения и описания границ затрагиваемых ООПТ и обеспечить утверждение новых индивидуальных положений об ООПТ с учетом размещения проектируемых объектов»

По мнению экологов, это означает, что «Газпром» в очередной раз собирается «перекроить» границы и режим ООПТ под свои нужды.

Сообщается, что за последние годы деятельность «Газпрома» нанесла необратимый ущерб таким уникальным ООПТ, как памятник природы «Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское», которое было разрезано пополам «Голубым потоком», федеральному заказнику «Приазовский», на территории которого ведется разработка месторождений углеводородов и где в 2004 году произошла экологическая катастрофа в результате аварии на буровой скважине возле поселка Прорвенский, Агрийскому заказнику и лесопарку Кадош, через которые без экологической экспертизы в 2009 году был проложен газопровод «Джубга-Сочи».

Подчеркивается, что сильнее всего пострадал Сочинский национальный парк, где «Газпром» разворотил и вырубил обширные территории дикой природы на хребте Псехако под строительство горнолыжного комплекса. В конце концов, «Газпром» вторгся даже на территорию Кавказского заповедника и объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». В этом году компания построила на территории заповедника и Всемирного Наследия возле кордона Лаура автомобильную дорогу и мост.

Как отмечают экологи, на сайте проекта «Южный поток» декларируется соблюдение высочайших экологических стандартов. Однако выяснилось, что к России это утверждение не имеет никакого отношения. Проектирование трассы, выполненное на стадии обоснования инвестиций, велось с заведомым нарушением законодательства, без учета режима охраняемых территорий и мнений специалистов-экологов и общественности, отмечают российские экологи.

Также на этом сайте утверждается, что «экология и безопасность являются главными приоритетами "Газпрома». К сожалению, эти утверждения совершенно не соответствуют действительности. «Газпром» так и не стал экологически ответственной компанией, готовой работать по мировым природоохранным стандартам, уверены в в «Экологической Вахте по Северному Кавказу».

Справка УНИАН. «Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина - более 2000 метров, проектная мощность - 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок - 2015 год.