Украина в 2010 году увеличила добычу угля на 4%

Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на оперативные данные Министрества энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля в прошлом году сократилась на 7%, или 1,795 млн. тонн, – до 23,978 млн. тонн, энергетического – выросла на 10%, или 4,658 млн. тонн, – до 51,188 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,450 млн. тонн рядового угля, незначительно (на 0,2%) увеличив добычу по сравнению с 2009 годом. Госшахтами, в частности, добыто коксующегося угля 7,455 млн. тонн (меньше на 17,8%, или 1,617 млн. тонн), энергетического – 30,995 млн. тонн (больше на 5,8%, или 1,690 млн. тонн).

В декабре прошлого года угледобывающими предприятиями Украины всех форм собственности было добыто 6,679 млн. тонн угля, что на 6,3%, или 397,1 тыс. тонн, превышает показатель за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Ранее Минуглепром прогнозировал, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.