Украина в 2010 году увеличила потребление электроэнергии на 9,5%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в 2010 году выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 183,9 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В декабре 2010 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 5,4% по сравнению с декабрем 2009 года – до 13,96 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в прошлом году увеличили потребление электроэнергии на 11,5%, или 7,369 млрд. кВт/ч, по сравнению 2009 годом – до 71,384 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 14%, или 4,719 млрд. кВт/ч, – до 38,415 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в 2010 году увеличили потребление электроэнергии на 11,9% – до 9,386 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 3,3%, до 18,333 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 9,6%, или 3,3 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 37,669 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в прошлом году выросла с 47,6% до 48,5%, населения - осталась с 25,5% до 25,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.