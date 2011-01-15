Украина в 2010 году увеличила производство электроэнергии на 8,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2010 увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 9,7%, или 6,908 млрд. кВт/ч, – до 77,976 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 7,5%, или 6,227 млрд. кВт/ч, – до 89,151 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,5%, или 676,1 млн. кВт/ч, – до 7,811 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в прошлом году нарастили выработку электроэнергии на 10,2%, или 1,196 млрд. кВт/ч, – до 12,965 млрд. кВт/ч.

В декабре 2010 года производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 6,6%, или 1,181 млрд. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2009 года – до 19,022 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала в 2010 году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или 10,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 183,4 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.