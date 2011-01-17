Цена нефти изменилась разнонаправленно

Цена нефти на торгах в понедельник, 17 января, корректируется разнонаправленно на фоне ожиданий увеличения спроса на топливо из-за роста операционных показателей промышленных компаний США.

Так, цена февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,22 доллара, или на 0,24% - до 91,320 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,12 доллара, или на 0,12% - до 98,50 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно отчету Федералдной резервной системы США, опубликованному 14 января, объем производства промышленных предприятияй США в декабре выросл на 0,8%, что является рекордным показателем за пять месяцев.