В Украине розничные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 7,6%

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года увеличились на 6,3-10,5% (в среднем на 7,6%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 6,3%, с 7,03 до 7,47 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 6,5% - с 7,40 грн./литр до 7,88 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 7,1%, с 7,74 до 8,29 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 10,5%, с 7,05 до 7,79 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.