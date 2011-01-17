Эксперты: оценка Брюсселем ситуации в Украине скажется на сотрудничестве с ЕС

Эксперты считают, что оценка Брюсселем ситуации в Украине повлияет на экономическое сотрудничество с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции на тему: «Украина-ЕС: отношения в анабиозе».

“Политические измерения внутренней ситуации в Украине влияют абсолютно на все звенья сотрудничества, в том числе и на экономические. К сожалению, безусловно, повлияет”, - сказала эксперт Института демократии им. Пылыпа Орлыка Наталия БЕЛИЦЕР.

По ее словам, эта ситуация также усилит позиции тех, кто выступает против вступления Украины в Евросоюз.

Она отметила, что в этой связи возникает вопрос, насколько украинская власть реально заинтересована в сближении с ЕС. “Это вопрос также неоднозначен, поскольку такое впечатление, что в действительности нет четкой и единодушной позиции, хотя вроде бы всем понятно, что это в национальных интересах Украины, но для отдельных финансово-промышленных групп, кланов это не очень желаемый сценарий”, - сказала Н.БЕЛИЦЕР.

Эксперт считает, что для правительства Украины, бюджет которой не “в лучшем состоянии”, прямая финансовая помощь Евросоюза является чрезвычайно важным фактором.

По мнению Н.БЕЛИЦЕР, негативная оценка ситуации в Украине также может повлиять на переговоры между Украиной и ЕС по Соглашению об ассоциации, которое включает в себя создание зоны свободной торговли.

“Последние события - сворачивание демократии, конкретные политические преследования, конечно, не могут не повлиять и на переговоры по зоне свободной торговли”, - сказала она.

На вопрос, повлияет ли оценка ситуации в Украине со стороны Брюсселя на экономическое сотрудничество с ЕС, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел РУДЯКОВ ответил: “Повлияет, безусловно, хотя прямого влияния не будет”.

По его словам, программы, которые реализуются с Евросоюзом и отдельными странами-членами, прежде всего, проводятся на уровне частного бизнеса, государственные структуры не принимают активного участия в этом процессе.

Как сказал эксперт, для Украины на государственном уровне экономическое сотрудничество с ЕС – это, в первую очередь, энергетическое сотрудничество. “Если мы затянем на выгодных для нас условиях ЕС в той или иной персоналии, в тех или других фирмах, частных или государственных, к участию в наших энергетических проектах, связанных с транзитом газа, нефти и с реконструкцией газотранспортной системы, то мы на коне. Если не затянем, мы под конем, и этот конь по нам пройдется дважды или трижды”, - сказал П.РУДЯКОВ.