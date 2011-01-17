Минэкономразвития: дефицита нефтепродуктов в первом квартале не будет

Министерство экономического развития и торговли Украины не прогнозирует дефицит нефтепродуктов в первом квартале 2011 года.

Об этом сказано в аналитических материалах, подготовленных Минэкономразвития совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, в соответствии с прогнозным балансом нефти на первый квартал 2011 года, ресурсы нефти и газового конденсата по Украине составят 2,5 млн. тонн, в том числе нефть собственной добычи – 0,8 млн. тонн, импортная нефть – 1,7 млн. тонн.

В первом квартале 2011 года предусматривается рост на 6% импорта нефти по сравнению с IV кварталом 2010 года за счет увеличения поставок нефти из Азербайджана на ПАО «Укртатнафта».

Прогнозируется, что объемы производства моторных топлив в Украине в первом квартале 2011 года по сравнению с IV кварталом 2010 года увеличатся: бензинов – на 2%, дизтоплива – на 4%.

Однако в документе отмечено, что прирост объемов производства моторных топлив в первом квартале 2011 года возможен лишь при условиях стабильности на рынке, отсутствия внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения их нефтяным сырьем.

Ожидается, что объемы экспорта моторных топлив в первом квартале 2011 года по сравнению с IV кварталом 2010 года вырастут: бензинов – на 2%, дизтоплива – на 3%.

Кроме того, прогнозируется, что в первом квартале 2011 года будет увеличен по сравнению с IV кварталом 2010 года импорт моторных топлив: бензинов – на 1%, дизтоплива – на 5%. Таким образом, недостаточность внутреннего производства моторных топлив для полного удовлетворения потребностей потребителей будет компенсирована импортными моторными топливами.

«Учитывая изложенное, а также остатки моторных топлив, в первом квартале 2011 года дефицит моторных топлив не предусматривается», – отмечено в документе.

Также в документе сказано, что рост цен на нефтепродукты с начала 2011 года обусловлен рядом причин, в частности, введением с 1 января 2011 года повышенных ставок акциза, ростом мировых цен на нефть в декабре 2010 года на 5-6%, опасениями участников рынка по поводу возможного введения импортной пошлины (как это инициирует Минэнергоугля), низкой стабильностью гривни по отношению к доллару и евро.

Отмеченные факторы будут влиять на ценовую ситуацию на рынке моторных топлив до конца первого квартала.

«Кроме того, в периоды роста спроса на топливо, в канун активизации полевых работ, цены на топливо традиционно растут. Поэтому с середины февраля до конца первого квартала текущего года возможно сезонное повышение цен на моторные топлива», – сказано в документе.

В то же время в документе отмечается, что факторами, которые могут оказать сдерживающее влияние на рост цен на рынке топлив на протяжении января-февраля будут: снижение темпов роста цен на нефть на мировых рынках; сезонное сокращение спроса на топливо; появление на рынке дешевого импортного ресурса, завезенного предприятиями с иностранными инвестициями без уплаты налогов.

При таких условиях, с целью недопущения необоснованного или ажиотажного роста цен на бензины и дизтопливо, считается целесообразным внедрение постоянного контроля за ценами на рынке топлив со стороны Антимонопольного комитета, Государственной налоговой службы и Государственной инспекции по контролю за ценами.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,3-10,5% (в среднем на 7,6%).