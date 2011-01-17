Украина и Беларусь подписали договор о транзите 4 млн. тонн нефти в год по «Одесса-Броды»

ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь.

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО и заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Андрей ШИШКО сегодня в Киеве.

В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на два года.

Как отметил после подписания министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, присутствовавший на подписании документа, «подписанный договор – очень важный этап в отношениях с Белоруссией».

«Новый маршрут транспортировки нефти и для нас, и для белорусских партнеров является очень важным: мы получаем дополнительные отчисления в бюджет, а белорусская сторона получает гарантированный объем нефти. Мы все довольны», - отметил министр.

Также министр отметил, что подписанный сегодня договор не затрагивает интересы российской стороны. «Этот договор не затрагивает интересы российских партнеров и никоим образом не влияет на поставки в Европу через нашу страну», - добавил Ю.БОЙКО.

Также министр отметил, что выполнение этого договора будет способствовать реализации значительного экономического потенциала двухстороннего сотрудничества Украины и Белоруссии, усилению энергетической безопасности Украины и Белоруссии и стран региона в целом, утверждению нашего государства как надежной страны-транзитера энергоносителей в евро-азиатском энергетическом пространстве. Таким образом, по его словам, созданы предпосылки для начала работы Евро-азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

В свою очередь, как отметил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН, подписанный договор предусматривает дальнейшую его пролонгацию, и в дальнейшем объемы транзита нефти будут увеличены.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Укртранснафта» 23 ноября 2010 г. в 23:40 завершило транспортировку партии нефти сорта Юралс объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

Ранее, 25 октября 2010 г. в Минске Украина и Беларусь подписали контракт на организацию пробной прокачки нефти по нефтепроводу «Одессы – Броды» в аверсном режиме.

Украина и Беларусь также заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.