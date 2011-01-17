Минэнергоугля договорилось с владельцами НПЗ о стабилизации цен на нефтепродукты

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с собственниками нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) о стабилизации розничных цен на нефтепродукты с 1 февраля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве.

«Мы не так давно провели совещание с владельцами НПЗ и договорились об увеличении переработки нефти, а не просто завозе импортных нефтепродуктов, что особенно болезненно для наших людей, и поддержании относительно стабильного ценового коридора начиная с 1 февраля», - сказал он.

По словам министра, за 2010 год цена на нефть выросла примерно на 30%, что является основным фактором увеличения цен на нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, главными причинами роста цен на автомобильное топливо с начала 2011 года стали повышение ставок акцизного сбора и рост мировых цен на нефть.

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,3–10,5% (в среднем на 7,6%).