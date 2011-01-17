Производство бензина в Украине в 2010 году сократилось на 11,8%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2010 году сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в 2010 году сократилось на 6,0%, по сравнению с 2009 годом, до 2,414 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% - до 3,909 млн. тонн, а производство топочного мазута увеличилось на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.