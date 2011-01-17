Производство электроэнергии в Украине в 2010 году выросло на 8,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году составило 188,0 млрд. кВт/ч, что на 8,7% больше, чем за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство электроэнергии в декабре 2010 года увеличилось на 6,9%, по сравнению с декабрем 2009 года, до 19,1 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала в 2010 году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом - до 183,4 млрд. кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.