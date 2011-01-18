Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне информации о Trans Alaska Pipeline

Цены на нефть на торгах во вторник, 18 января, демонстрируют смешанную динамику под влиянием новостей о восстановлении работы магистрали Trans Alaska Pipeline после аварии.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,37 доллара, или на 0,4% - до 91,17 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,26 доллара, или на 0,27% - до 97,69 доллара за баррель.

Предполагается, что после возобновления работы нефтепровода Trans Alaska Pipeline, которая была прервана 8 января, в течение 24 часов по нему пройдет около 500 тысяч баррелей нефти. Обратили участники торгов и на сообщения о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году по сравнению с прогнозом прошлого месяца в сторону повышения на 210 тысяч баррелей в день - до 87,32 миллиона баррелей в день. Также на динамику рынка нефти оказал влияние выходной день в США (в связи с национальным праздником), передает Bloomberg.