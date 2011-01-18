Янукович: Украина в т.г. реализует большинство энергопроектов за «киотские» средства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что до конца 2011 года украинская сторона реализует большинство проектов по энергосбережению за средства, полученные от правительства Японии за продажу квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Токио во время встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«Я хотел бы с уверенностью сказать, что до конца 2011 года мы реализуем большинство проектов по энергосбережению под полученные от японской стороны средства согласно Киотскому протоколу», - сказал, в частности, Президент Украины.

При этом он подчеркнул, что некоторые из этих проектов на сегодняшний день уже успешно реализуются в Украине.

«Мы хорошо понимаем, что их успешная реализация - это приоритетное направление экономического сотрудничества с Японией. Это будет поднимать уровень доверия, я сказал бы, возобновление доверия к Украине как надежному инвестиционному партнеру», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и заверил японских партнеров, что Украина готова дополнительно информировать обо всех конкретных мероприятиях реализации проектов энергосбережения.

Среди этих программ Президент особо выделил проекты по переходу на обеспечение государства собственными энергоносителями и уменьшение зависимости от снабжений традиционных энергоносителей.

В частности, глава государства назвал направления энергосбережения посредством использования ветровых и солнечных электростанций; использование шахтного газа метана для производства электроэнергии с одновременным уменьшением угроз взрывов на шахтах; использование бытовых отходов для получения энергии, а также использование биомассы для производства электроэнергии и другие направления.