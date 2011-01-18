Долг предприятий ТКЭ на потребленный газ приближается к 5 млрд.грн.

Дочерняя компания «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает теплопоставляющие предприятия (ТКЭ) своевременно рассчитываться за потребленные объемы природного газа и срочно погасить накопленную задолженность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 17.01.11, по оперативным данным ДК «Газ Украины», предприятия ТКЭ (без учета АЭК «Киевэнерго») задолжали компании за потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ около 3,59 млрд. грн. Уровень их расчетов за этот период составляет 41%.

Кроме того, долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» составляет 1,25 млрд. грн.

Задолженность теплопоставляющих предприятий 10 регионов Украины превысила 100 млн. грн. (по состоянию на 17.01.11).

Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (522,99 млн. грн.), Днепропетровской (500,70 млн. грн.), Харьковской (456,98 млн. грн.), Запорожской (214,21 млн. грн.), Одесской (189,79 млн. грн.), Луганской (187,14 млн. грн.), Львовской (170,75 млн. грн.), Киевской (157,05 млн. грн.), Полтавской (110,14 млн. грн.) областей и АР Крым (126,50 млн. грн.).

Низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ (ниже 40%) у теплопоставляющих предприятий АР Крым (29%) и Кировоградской (30%), Закарпатской (31%), Житомирской (33%), Волынской (34%), Днепропетровской и Луганской (по 35%), Ривненской (по 36%), Донецкой (37%), Киевской, Запорожской и Ивано-Франковской (по 38%), Харьковской (39%) областей.

Значительной является задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. По состоянию на 17 января 2011 г., сумма долга составляет 1,8 млрд. грн., уровень оплаты - 83%.

ДК «Газ Украины» отмечает, что плановые объемы природного газа выделяются в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.