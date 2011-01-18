Япония готова принять участие в конференции к 25-й годовщине Чернобыльской трагедии

Премьер-министр Японии Наото КАН выразил готовность японской стороны принять участие в международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего», которая состоится в Киеве в апреле 2011 года под эгидой ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, договоренность об этом была достигнута во время встречи сегодня в Токио Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Японии Н.КАНА.

Украинский лидер пригласил главу японского правительства посетить Украину для участия в конференции. В ответ Н.КАН выразил готовность принять участие в мероприятии.

В.ЯНУКОВИЧ и Н.КАН также единодушно подчеркнули необходимость оказания действенной поддержки для восстановления и стабильного развития пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС территорий и подтвердили стремление сотрудничать по этому вопросу с активным привлечением международного сообщества.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность проведения конференции по сбору средств в Чернобыльский фонд.

В свою очередь, Н.КАН поддержал усилия украинской стороны и международного содружества, направленных на своевременное завершение чернобыльских проектов.