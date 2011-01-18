Минэнергоугля требует антидемпинговые пошлины на нефтепродукты

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обратилось в Министерство экономического развития и торговли Украины с требованием начать специальное антидемпинговое расследование по импорту нефтепродуктов в Украину, и ввести антидемпинговые пошлины в размере 130 евро за тонну на бензины и 80 евро за тонну – на дизельное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля Украины Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по его словам, в министерство обратились руководители шести украинских нефтеперерабатывающих заводов с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.

Как сообщил К.БОРОДИН, по его словам, три государства – Россия, Казахстан и Беларусь – занимают 68% рынка импортных нефтепродуктов и «осуществляют массированную экспансию нефтепродуктов в страну».

По его словам, в 2010 году импорт нефтепродуктов в Украину был на уровне около 4,5 млн. тонн (в 2009 г. – 3,8 млн. тонн).

В свою очередь, как отметил присутствовавший на пресс-конференции главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР «Коммерс» Дидье КАЗИМИРО, за 9 месяцев 2010 года предприятие получило убыток в размере около 470 млн. грн.».

«Если ситуация не изменится, тогда в этом году мы можем получить более 1 млрд. грн. убытков», - сказал он.

Как отметил председатель правления ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) Павел ОВЧАРЕНКО, «если ситуация в 2011 году не изменится, то мы перейдем рубеж в 50% импортного топлива на рынке, и в перспективе украинская нефтепереработка может исчезнуть вообще».

Также П.ОВЧАРЕНКО добавил, что в случае введения антидемпинговых пошлин, Кременчугский НПЗ в 2011 году сможет увеличить переработку нефти до 5 млн. тонн.

Как добавил, в свою очередь, К.БОРОДИН, Минэнергоугля ожидает, что введение импортных пошлин уже может быть реализовано в течение полутора месяцев, «но надеемся, что введение пошлин произойдет раньше».

При этом он отметил, что срок введения пошлин зависит от специального расследования Минэкономразвития.

Напомним, в ноябре 2010 г. Министерство топлива и энергетики Украины обратилось в Кабинет министров с предложением ввести с 2011 года пошлину на импорт нефтепродуктов в размере 120 евро за тонну.