Отменен февральский аукцион по экспорту электроэнергии - нет заявок

НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по продаже услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в феврале 2011 года из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, назначенный на сегодня аукцион признан аукционной комиссией несостоявшимся.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставляла на февральский аукцион доступ к пропускной способности линий электропередач суммарной мощностью 3,065 тыс. МВт по 4 межгосударственным направлениям.

На аукцион выставлялось, в частности, частично сечение по направлениям в Беларусь (750 МВт) и Молдову (200 МВт), ранее законтрактованное дочерними структурами ДТЭК.

Напомним, 14 декабря 2010 года «Укрэнерго» на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.