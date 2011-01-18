ТНК-ВР может остановить Лисичанский НПЗ уже в конце первого квартала из-за убыточности

Группа ТНК-ВР может остановить ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) уже в конце первого квартала 2011 года из-за его убыточности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, за 9 месяцев 2010 года убытки компании составили 470 млн. грн., и «если ситуация не изменится, тогда в этом году мы можем получить более 1 млрд. грн. убытков».

«Эти убытки могут остановить Лисичанский НПЗ уже в конце первого квартала 2011 года», – сказал Д.КАЗИМИРО.

При этом он добавил, что для недопущения этого компания обратилась к правительству с требованием защитить отечественного производителя.

Д.КАЗИМИРО отметил, что в 2010 году компания инвестировала в модернизацию Лисичанского НПЗ более 90 млн. долл. и готова и дальше инвестировать, но ожидает от правительства мер по защите отечественного рынка нефтепродуктов.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.